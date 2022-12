BELLINGWOLDE – Vanavond heeft een delegatie van de Giezelbaargbloazers meegewerkt aan de kerstnachtdienst in de Magnuskerk.

Vanavond was in de Magnuskerk in Bellingwolde een kerstnachtdienst. Voorganger was ds. W. Jöhlinger en organist dhr. R. Brunekreeft. De dienst begon om tien uur.

Voorafgaand aan de kerstnachtdienst brachten vier leden van de Giezelbaargbloazers de bezoekers alvast in kerststemming doorbuiten bij de kerk op hun midwinterhoorns te blazen.

Foto’s: Jan Glazenburg