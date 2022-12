DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Bij een ongeval op de Bahnhofstraße is gisteren om 17.50 uur een 72 jarige voetganger uit Weener gewond geraakt. De man werd te laat door een 49 jarige bestuurder van een Ford opgemerkt toen hij via het zebrapad de weg overstak. Bij de daaropvolgende aanrijding kwam de voetganger ten val. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist uit Bunde kwam met de schrik vrij. Zijn auto raakte beschadigd.

Papenburg

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een bedrijf aan de Umländerwiek links geprobeerd in te breken. Er is niets gestolen, maar wel voor 2.000 euro schade aangericht.

Gisteravond is een 39 jarige bestuurder van een Hyundai i30 met zijn auto tegen een boom langs de Gutshofstraße gebotst. Hij raakte lichtgewond. Omdat de man onder invloed van alcohol verkeerde, werd zijn rijbewijs ingenomen. De schade wordt op 6.500 euro geschat.

Donderdagavond is om half twaalf bij een bouwmarkt aan de Am Vosseberg ingebroken. De daders vernielden een raam om binnen te komen. De buit bestond uit diverse stukken gereedschap. De schade bedraagt 2.000 euro.

Haren

Donderdagnacht is bij een bakkerij aan de Wesuwer Straße ingebroken. Er werden twee deuren beschadigd en is geld gestolen. De schade bedraagt 1.080 euro.

Meppen

Tussen 11.45 en 14.15 uur is gisteren ingebroken bij een woning aan de Böllenmoor. Het huis werd doorzocht, maar voor zover bekend is er niets buitgemaakt.