Terugblik dorpsschouw Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Maandagochtend 21 november jl. vond de jaarlijkse “Dorpsschouw Vlagtwedde” plaats. Twee ambtenaren van de gemeente Westerwolde, een inwoner van Vlagtwedde en twee bestuursleden van Dorpsbelangen gingen die ochtend op de fiets op stap om een rondje door het dorp te maken.

Voorafgaande aan deze dorps- schouw werden de inwoners van Vlagtwedde in de gelegenheid gesteld zaken (problemen) voor deze dorpsschouw aan te dragen. En dat gebeurde in ruime mate; van groot tot klein werden 50 verschillende zaken aangedragen. Het was dan ook niet mogelijk om in één ochtend bij alle aanmeldingen langs te gaan.

Onder het genot van een kop koffie werden de resterende punten in de bestuurskamer van de v.v. Westerwolde nog even doorgenomen. De gemeente zal naderhand deze overgebleven zaken aan een inspectie onderwerpen.



Samengevat kwamen deze ochtend onderstaande zaken (sommige evenals vorig jaar) aan de orde.

1. Wegen en fietspaden

• De aanblik van de rotonde en directe omgeving;

• De onderhoudsstaat van de Wilmerskamp met daarbij het plan van Dorpsbelangen hierlangs een voetpad aan te leggen;

• De onderhoudsstaat van de wegdekken in de Kromme Elleboog en Kraaikampweg;

• De slecht begaanbare voetpaden t.g.v. de aanleg van met name de glasvezelkabel;

• De oversteek voor fietsers bij de rotonde.



2. Verkeer

• De intensiteit en snelheid van het verkeer op de Wilhelminastraat en de snelheid op de Oostersingel;

• Het parkeren aan de Wilhelminastraat voor de in- en uitritten en de daarmee gepaard gaande overlast;

• De belijning en andere symbolen op het wegdek.



Daarnaast werden nog tal van andere zaken ter plekke bekeken, zoals het onderhoud van het groen op diverse plaatsen, de woningbouw aan de Slotlaan en Oostersingel, de onderhoudsstaat van zwembad De Barlage en het eventuele doortrekken van het voetpad aan het begin van de Wollinghuizerweg. Alle ingebrachte zaken waren de moeite waard om onder aandacht van de gemeente Westerwolde te brengen.

Het bestuur van Dorpsbelangen wil iedereen bedanken voor de inbreng voor deze dorpsschouw en gaat bezien in hoeverre de uitkomsten van de dorpsschouw zijn terug te koppelen.

Bron: Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde