Twee personen overleden bij verkeersongeval Oosterwolde

OOSTERWOLDE, VEENDAM – In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 december heeft nabij Oosterwolde (Friesland) een zwaar verkeersongeval plaatsgevonden. Op de Weper (N919) heeft een auto in een bocht door nog onbekende oorzaak een boom geraakt. De auto kwam enkele meters verderop tot stilstand. Twee inzittenden zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Omstreeks 00:10 uur kregen de hulpdiensten de melding van het verkeersongeval. Politie, brandweer, ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen met spoed ter plaatse, maar de medische hulpverlening mocht niet meer baten voor twee van de drie inzittenden. Een 27-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland en een 26-jarige man uit Veendam zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden. De bestuurder, een 32-jarige man uit Oosterwolde, is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek naar toedracht

Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar hoe het verkeersongeval precies heeft kunnen gebeuren. Op dit moment is dat nog niet duidelijk.

#Oosterwolde. Twee inzittenden van een personenauto raakten hierbij ernstig gewond. De hulpdiensten zijn ter plaatse.