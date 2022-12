Chanoekaviering in Bourtange na coronabeperkingen weer als vanouds

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 25 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIGE KERSTDAG | AANHOUDEND ZACHT

Het wordt een zeer bewolkte dag en vanmiddag en vanavond komen er ook perioden met regen aan te pas. Niet dat het vanochtend he-le-máál droog is, want een klein buitje is al mogelijk. Dat wordt dus een herstachtige kerstdag, maar koud is het niet want de temperatuur ligt op 8 a 9 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten: windkracht 2 tot 3.

Vannacht blijft die regenzone nog even in het land en ook boven ons. Later in de nacht is het overwegend droog maar morgenavond komen er vanuit het westen nog enkele buien achteraan. Maar morgenmiddag zijn die snel weg en dan klaart het mooi op, door een westenwind. Temperatuur vannacht rond 4 graden, maximum morgen rond 9 graden.

Na deze kerstdagen is het dinsdag vrijwel overal droog maar woensdag zijn er weer perioden met regen, en zo blijft het ook op de lange termijn wisselvallig met af en toe een paar opklaringen maar vrij regelmatig ook een bui. De temperaturen blijven in ieder geval tot ná Nieuwjaar vrij hoog met 9 tot 11 graden, alleen dinsdag is het wat kouder met 6 of 7 graden.