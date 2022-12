Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 26 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE MIDDAG | MORGEN MEEST DROOG

Er zullen vandaag eerst nog wel enkele buien passeren maar lang zal dat niet duren. En voor vanmiddag ziet het er dan ook best vriendelijk uit met mooie zonnige perioden, en dan is het vijwel overal droog. De wind is tijdelijk vrij sterk: dat is rond het middaguur wanneer die buien voorbijkomen. Vanmiddag neemt de wind af naar windkracht 3 tot 4 en de wind draait van zuidwest naar west tot noordwest. De temperatuur daalt trouwens van graden tot ca. 6 graden aan het einde van de middag.

Die west-noordwestenwind geeft vannacht overigens wel weer enkele buien die via de Waddenzee naar ons toe komen, maar morgen draait de wind geleidelijk terug naar west tot zuidwest. Daardoor is het een vrijwel droge dag en zijn er flinke zonnige perioden. Warm is het morgen niet met een temperatuur rond 6 graden, de minimumtemperatuur voor vannacht is ongeveer 3 graden.

Woensdag is er een matige tot krachtige zuidwestenwind en dan is het weliswaar wat zachter met 8 graden, maar dat wordt een bewolkte dag met perioden met regen of motregen. Daarna zijn de donderdag en vrijdag weer iets droger met kans op een bui en af en toe zon, in het volgende weekend is opnieuw wat regen mogelijk.