DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

De brandweer van Bunde is vanmorgen rond vijf uur gealarmeerd voor een brand in een bankgebouw. Door een technisch mankement ging daar het brandalarm af. Hierbij trad de mistgenerator in werking en zette het gebouw vol rook.

Meppen

Tussen zaterdag en maandag is van een geparkeerde Audi de linker voorband lek gestoken. De auto stond voor een garage aan de An der Tannen geparkeerd. De schade bedraagt 300 euro.

Gisteren heeft een spookrijder op de A31 tussen de knooppunten Meppen-Nord en Twist meerdere gevaarlijke situaties veroorzaakt. Volgens de tot nu toe beschikbare informatie reed een lichtgekleurde (waarschijnlijk witte) auto via de afslag naar de B402 bij knooppunt Meppen-Nord de A31 op. Daar legde hij op de linker rijbaan, tegen de rijrichting in, zeker een paar honderd meter af. Automobilisten moesten uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Een getuige meldde dat de spookrijder tussen twee auto’s door naar de pechstrook reed. Daar bleef hij met de alarmlichten aan staan. Intussen waren bij de politie zeker 20 noodoproepen over de spookrijder binnengekomen. In de periode dat de politie het verkeer in de richting Emden vastzette maakte de onbekende spookrijder waarschijnlijk van de gelegenheid gebruik om te keren en de snelweg weer te verlaten. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen van het incident worden verzocht contact op te nemen met de snelwegpolitie van Lingen op (0049) (0)5908 9348-115.

Breddenberg

Bij een ongeval op de Flugplatzstraße in Breddenberg raakte vanmorgen om 09.20 uur een 40 jarige bestuurder van een BMW zwaargewond. De man verloor op het gladde wegdek de controle over zijn wagen en botste tegen een boom.