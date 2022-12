BLAUWESTAD – Op Nieuwjaarsdag 1 januari 2023 organiseert zwemvereniging en reddingsbrigade

GZVW, een Nieuwjaarsduik in het Oldambtmeer. De duiklocatie is Strand Zuid aan

Elfenbank, Blauwestad. Iedereen van jong tot oud wordt uitgenodigd gezamenlijk het

jaar 2023 in te luiden met een frisse duik. Een prima start van het nieuwe jaar zo

denken zij.

Het is de derde GZVW Nieuwjaarsduik in het Oldambtmeer. In 2019 deden 92 personen mee. In 2020 waren dat al 105 personen. Een mooie stijgende lijn. Wat zou het fantastisch zijn om 1 januari 2023 door te groeien en met honderdvijftwintig deelnemers of meer een Nieuwjaarsduik te nemen. Trotseer de kou en kom naar het eerste evenement dat in 2023 plaatsvindt!



De Nieuwjaarsduik vindt plaats op 1-1-2023 om 13.00 uur. De locatie is Strand Zuid aan de Elfenbank in 9685 EC Blauwestad. Vanaf 12.30 uur begint de inschrijving. De deelnemerskosten zijn inclusief een warme beker koffie, thee of chocolademelk, UNOX-erwtensoep en een presentje. Voor het aan- en uitkleden staan twee grote trailers klaar. Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. Er is uiteraard wel eerstehulpverlening aanwezig.

Volg GZVW ook op www.facebook.com/gzvw.nl en op www.gzvw.nl.

Ingezonden