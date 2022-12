Stomend het jaar uit met glühwein en oliebollen bij Museumspoorlijn STAR

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 27 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL EEN BUI | VANNACHT WEER REGEN

De westenwind van vannacht zorgt ook vanochtend voor een wisseling aan bewolking en zon, en er kunnen nog een paar lokale en kortdurende buien voorbijkomen. Vanmiddag draait de wind bij naar het zuidwesten en dan is het droog. Er is vanmiddag redelijk wat zon maar vanavond raakt het bewolkt en vannacht volgt er vanuit het westen ook regen. De temperatuur ligt vanochtend rond +4 graden, de maximumtemperatuur is 6 graden.

Morgenochtend gaat de regenzone van vannacht snel weg en daarna krijgen we een paar opklaringen en een enkele bui, morgenavond komt er een nieuw front met regen. Het wordt iets zachter met een graad of 8, en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Donderdag is een dag met het typische wisselvallige weer met af en toe zon en een enkele bui, vrijdag en zaterdag lijken bewolking en regen de boventoon te voeren. Het zou ook een vrij natte jaarwisseling kunnen gaan worden, en in ieder geval is het zacht met maximum van 10 of 11 graden.