Woningbrand in Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Aan de Jipsingboermussel staat een woonboerderij in brand.

Om 15.20 uur is de brandweer van Ter Apel gealarmeerd voor een woningbrand aan de Jipsingboermussel in Ter Apelkanaal. Omdat de brand moeilijk te bereiken is en omdat er extra water nodig is, is er opgeschaald naar middelbrand en zijn ook brandweer Stadskanaal, met onder anderen de hoogwerker, en de waterwagen van brandweer 2e Exloërmond opgeroepen.

Om bij de brand te komen is met sloop-, en breekwerk een stuk muur weggehaald. De brand bevond zich tussen twee wanden. De brandweer heeft het vuur geblust en is brand meester. Stichting Salvage is opgeroepen en staat de bewoners bij met de afhandeling van de schade.