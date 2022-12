DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Tussen 26 december 23.00 uur en 27 december 07.20 uur is aan de Wiesenstraße bij een Opel bedrijfsauto ingebroken. De daders vernielden een raam aan de passagierszijde en openden met geweld de schuifdeur. Er werd diverse soorten gereedschap weggenomen. Vermoedelijk in dezelfde periode werd ook bij een bedrijfsauto van het merk VW ingebroken. Daar lukte het de daders niet de schuifdeur open te krijgen. De politie verzoekt getuigen van de inbraken zich te melden.

Lathen

Tussen 22 en 27 december is bij een woning aan de Mühlenkamp in Lathen ingebroken. De daders kwamen binnen door een raam te vernielen. De buit bestond uit een spaarpot met inhoud. De schade bedraagt 250 euro.

Sögel

Gisteravond zijn politie en brandweer om 18.50 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Kolpingstraße in Sögel. In een appartement op de derde verdieping stond een bank in brand. Dit was veroorzaakt door een brandend waxinelichtje die onder de bank was gevallen. De 68 jarige bewoonster wist zich op tijd in veiligheid te stellen. Door de brand zijn op dit moment twee appartementen onbewoonbaar. De schade wordt op 150.000 geschat.

Haren

Tussen 26 december 14.00 uur en 27 december 15.45 uur is op een parkeerplaats aan de Pascheberg in Haren en zwarte Audi Q3 aangereden. De veroorzaker is doorgereden. Over de hoogte van de schade is niets bekend.