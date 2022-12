Janick Lanting uit Bad Nieuweschans 1e prijs damtoernooi in Dedemsvaart

DEDEMSVAART – Na twee jaar coronabeperkingen mocht woensdag 28 december het traditionele Vrielingdamtoernooi weer doorgang vinden in m.f.c. “De Baron” in Dedemsvaart. Dit was onderhand voor de 33e keer, waarbij de organisatie in handen was van de plaatselijke damclub DDD Dedemsvaart. De 125 dammers uit alle windstreken van Nederland kwamen daarbij uit in ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse, huisdamklasse en jeugdklasse. Behoudens de jeugd, die uit één groep bestond, werden de deelnemers, van gelijke speelsterkte, ondergebracht in groepen van 4 spelers, waarbij het speeltempo was bepaald op 1 uur per speler/partij. Klokslag 10.00 uur werden de deelnemers verwelkomt door voorzitter Gert Brink, waarna sponsor Wim Vrieling de eerste zet verrichte bij één van de borden van de jeugdgroep. Algeheel kampioen van de ereklasse werd Internationaal Grootmeester (GMI) Aleksej Domchev uit Litouwen, met als goede tweede Jan van Dijk (MF) uit Wolvega. Aleksej speelt overigens bij Hijken DTC in de ereklasse van de Nationale damcompetitie.

Damclub Winschoten gaf acte de préséance

Damclub Winschoten was, evenals voorgaande jaren met een delegatie aanwezig, dit keer met Nickey Loots uit Winschoten, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Han Tuenter uit Westerlee. Han Tuenter legde in de 1e klasse beslag op het brons. Nickey Loots leverde een keurige prestatie met het zilver in de 3e klasse. Janick Lanting werd tenslotte 1e in de 1e klasse. Daarvoor moest Janick nog wel een barrage met versneld tempo spelen tegen Ludwig Munnink uit Enschede. Beide hadden namelijk 4 punten uit 3 wedstrijden vergaard. In deze wedstrijd legde Janick met een “één om twee”, de basis voor de latere zege. Dat was nog wel spannend met klok als scherprechter, echter Janick besliste deze partij, met een dammen eindspel, in zijn voordeel en mocht de 1e prijs uit handen van organisator Jan Siegers in ontvangst nemen.

