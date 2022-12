DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

De politie heeft om kwart over elf gisteravond op het station in Lathen een 37 jarige man aangehouden. Hij viel op doordat hij dronken op de rails stond en zich agressief gedroeg. Het treinverkeer werd stilgelegd.

De man had wegens belediging een geldstraf van 1.300 euro open staan. Omdat hij de boete niet kon betalen werd hij naar een justitiële inrichting gebracht. Daar mag hij de komende vierenhalf maand verblijven. Door het incident liepen drie treinen vertraging op.

Papenburg

Tussen 22 en 28 december is bij een bouwcontainer aan de Am Ems-Center in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. Er werd een deur beschadigd. Hierdoor ontstond voor 200 euro schade. De daders zijn niet binnen geweest.

Meppen

Tussen 19 en 22 december is aan de Im Haseknie een geparkeerde grijze Opel Mokka aangereden. De auto heeft schade aan de kofferbakklep. Over de veroorzaker van de schade is niets bekend.

Op Tweede Kerstdag is ’s morgens om half vier aan de Esterfelder Stiege, tussen de brug over de Eems en de Krummer Timpen, een voetganger met een mes bedreigd. De dader eiste dat hij zijn portemonnee en telefoon af gaf. Het slachtoffer heeft de man een vuistslag in het gezicht gegeven en is vervolgens op de vlucht geslagen. De politie is naar de dader, die mogelijk verwondingen in het gezicht heeft, op zoek. Hij was in het gezelschap van een andere man. Deze was niet bij de dreiging betrokken.

Surwold

Vanmorgen om negen uur zijn politie en brandweer gealarmeerd voor een brand in een woning aan het Querkanal in Surwold. In de kelder stond een kachel, die gestookt werd met houtsnippers, in brand. Hierbij kwam veel rook vrij. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich naar de woning verspreidde. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 5.000 euro geschat. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch mankement.

Haren

Vanmorgen is om 8.20 uur op de B70 ter hoogte van Haren een bestuurster van een Skoda lastig gevallen. Een bestuurder van een Renault reed in de richting van Lathen dicht achter de Skoda en botste er tegen aan. Vervolgens haalde hij de vrouw in en trapte hard op de rem. Daarna ging hij er vandoor. De Skoda heeft voor 2.000 euro schade.