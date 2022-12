Kinderen bakken kniepertjes in de bibliotheek van Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 30 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER VANDAAG REGEN | HEEL ZACHT NIEUWJAAR

Het is vanochtend heel redelijk want het waait niet al te hard, er zijn flinke opklaringen en het is droog bij temperaturen rond 5 graden. Maar het gaat allemaal veranderen want het wordt bewolkt en het gaat in de loop van de middag ook een tijd regenen. Daarbij draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en de maximumtemperatuur is daardoor aan het einde van de middag nog 9 á 10 graden.

Vanavond is wordt het wat droger maar later vannacht en morgen is het juist erg regenachtig. Het wordt dan ook een natte oudjaarsdag met een lang front wat de hele tijd boven ons land zal hangen. Daarmee is het erg nat want 10 tot 15 mm aan neerslag is morgen goed mogelijk. De temperatuur stijgt daarbij tot 14 graden en er staat morgenmiddag windkracht 4 tot 6 uit het zuidwesten.

Morgenavond en in de Nieuwjaarsnacht is het wat vaker droog maar er blijft nog wel kans op een beetje regen, al is dat nog onzeker. Een hoge temperatuur is wél zeker want het is rond de jaarwisseling zo’n 10 of 11 graden. Zondag is het 11 tot 13 graden, en dan is het opnieuw een beetje regenachtig.

Na dit weekend wordt het wat koeler met maandag 9 á 10 graden, en daarna 5 tot 8 graden. Maandag is er nog kans op regen, daarna is het droger met enkele zonnige perioden.