Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 31 december, 09.00 uur door John Havinga

EXTREEM ZACHT EN NAT | VOORLOPIG WISSELVALLIG EN ZACHT

De laatste dag van 2022 verloopt bewolkt en nat met veel regen en ook extreem zacht weer voor de tijd van het jaar. De maximumtemperatuur komt te liggen rond 14 graden en dan wordt het oude record (Eelde) dat op 13,2 graden stond gebroken. De wind is vanmiddag vrij krachtig (5) uit het zuidwesten.

Vanavond en tijdens de jaarwisseling is het overwegend droog en bewolkt. De temperatuur ligt vannacht rond 12 graden en zakt in de nacht geleidelijk naar 10 graden. Morgen Nieuwjaarsdag wordt het bewolkt en af en toe kan er wat lichte regen vallen. In de loop van de avond volgen er perioden met regen. Het wordt ongeveer 11 à 12 graden en de wind is matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Voorlopig blijft het wisselvallig en zacht al zullen we de dubbele cijfers achter ons laten. Maandag wordt het ongeveer 9 graden en dinsdag 5 of 6 graden. De dagen daarna wordt het 7 tot 9 graden. We hebben de komende week regelmatig regenachtig weer. Dinsdag en donderdag zullen we overdag wat droger weer krijgen en wellicht breekt dan de zon ook even door de bewolking heen.