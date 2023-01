Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 3 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BEETJE ZON | MORGEN EEN REGENDAG

We hebben vandaag een redelijk droge dag met bewolkte perioden en af en toe wat zon met een lokale bui. Het begint redelijk koud met vanochtend temperaturen rond of onder de 5 graden, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 7 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is meestal matig met windkracht 2 tot 4.

Maar vanavond neemt de wind toe en er gaat in de loop van de avond en vannacht ook vaak regen vallen. Morgenochtend trekt dat regenfront zelf weg naar het oosten maar dan komen er ook enkele buien achteraan. De wind draait dan naar het westen en blijft windkracht 4 tot 5, met uitschieters tot in de windkracht 7. Maximumtemperatuur morgen rond 11 graden.

Donderdag en vrijdag is het overdag 8 tot 10 graden, met donderdag meestal droog weer met een bui en wat zon. Vrijdag is de buienkans iets groter maar écht guur is dan zeker ook niet, in de loop van het weekend zou dan de wind en de kans op regen opnieuw toe moeten nemen. En kou: dat zit er voorlopig echt niet in.