Doe mee met de Nationale Tuinvogeltelling 2023

REGIO – In het weekend van 27, 28 en 29 januari 2023 is het weer zover. De Nationale Tuinvogeltelling 2023! De telling wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek.

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling wordt iedereen opgeroepen om een half uurtje de vogels in hun tuin of balkon te tellen, en deze vervolgens door te geven. Hiermee krijgen we meer inzicht in welke vogels er zich in onze tuinen begeven en op welke manier ze zich ontwikkelen. Daarmee kunnen de vogels beter geholpen en beschermt worden. Erg nuttig dus!

In 2022 hebben ruim 170.000 mensen meegeteld. Bij deze telling was de huismus absolute koploper, gevolgd door de koolmees en de merel. Dat er vorige jaar weer, voor het eerst sinds lange tijd, meer merels geteld zijn is een goed teken. Het is dan ook de vraag of deze trend zich doorzet in 2023. De achteruitgang van de spreeuw was afgelopen jaar ook merkbaar. Waar de spreeuw in 2001 nog op de 3e plek stond, komt hij na 2015 niet meer voor in de top 10.

Meedoen is eenvoudig!

Houd een half uur vrij in het weekend van 27, 28 en 29 januari. Zoek een comfortabele plek van waaruit je de vogels in jouw tuin of balkon kunt gaan tellen.

Noteer alle waarnemingen op soort, maar probeer te voorkomen dat je vogels dubbel telt. Geef daarom alleen het hoogste aantal door van een bepaalde soort die je tegelijk hebt gezien. (Tip: Er bestaan speciale vogelkijkkaarten met alle tuinvogels erop)

Geef je telling eenvoudig door via de web-app: mijntuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat voor je klaar. (Je kunt je telling doorgeven tot zondag 29 januari)

Slechts een half uurtje van je tijd kan de vogels helpen. Iedere vogel telt!

Kijk voor meer informatie over de Nationale Tuinvogeltelling op: https://www.vivara.nl/tuinvogeltelling/

Ingezonden