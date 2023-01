Vijf Groningse scholen van start met verticaal moestuinieren

GRONINGEN, BELLINGWOLDE – Op initiatief van stimuleringsprogramma Jong Leren Eten Groningen gaan vijf basisscholen in de provincie vanaf januari een jaar lang aan de slag met verticaal moestuinieren. Met de zogenoemde ‘towergarden’, een moestuintoren die een plek krijgt in het klaslokaal, kunnen kinderen van alle leeftijden het jaar rond groente kweken om alle leerlingen te voorzien van 100% onbespoten gekweekte groente en fruit. Met het experiment doen leerlingen en leerkrachten ervaring op met deze nieuwe manier van voedsel produceren. Aan de hand van de ervaringen wordt lesmateriaal ontwikkeld, zodat in de toekomst veel meer scholen, kinderopvangcentra en BSO’s hiermee aan de slag kunnen.

Pionierende scholen

Scholen die deelnemen aan het experiment zijn basisschool De Getijden in Pieterburen, basisschool St. Franciscus in Groningen, basisschool De Molenberg in Grootegast, CBS De Ster in Harkstede en CBS De Wegwijzer in Bellingwolde. Al deze scholen zijn al actief met moestuinieren. Omdat er in de wintermaanden echter weinig te doen is in de moestuin, biedt de towergarden hierin uitkomst voor hen. Daarnaast lopen deze school graag voorop met deze innovatieve wijze van moestuinieren.

Towergarden als verticale moestuin

De ‘Tower Garden’ neemt slechts een vierkante meter in beslag en heeft 32 kweekplaatsen. In deze ‘aeroponic’ moestuintoren hangen de wortels van de groentes in de lucht. De planten krijgen de voedingsstoffen dankzij een oplossing op waterbasis die door een fijne nevel of dauw aan de wortels wordt afgegeven. Zonder seizoensafhankelijk te zijn kunnen kinderen van alle leeftijden hele kweekproces van dichtbij meemaken.



Van Amerika naar Groningen

De towergarden is een Amerikaanse uitvinding en wordt in de Verenigde Staten en Canada al veel gebruikt op scholen en in restaurants. De uitvinding is in 2017 naar Nederland gehaald door Suzanne Broers. In 2020 introduceerde Broers met haar bedrijf ‘Verticaal Moestuinieren’ de verticale moestuin in het basisonderwijs en de kinderopvang. Met deze pilot zet nu ook Jong Leren Eten Groningen zich in voor het verder ontwikkelen van deze vernieuwende kweekwijze in het onderwijs.

Verticaal moestuinieren: http://verticaalmoestuinieren.nl/

Jong Leren Eten Groningen: www.jonglereneten.nl/provincie/groningen

Ingezonden