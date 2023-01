Voorbereidingen Midwinterhoornwandeling Veele in volle gang

VEELE – Morgenavond, 6 januari, wordt in Veele weer de traditionele Midwinterhoornwandeling georganiseerd.

Met inzet van veel enthousiaste vrijwilligers wordt in Veele op vrijdagavond 6 januari, na twee keer te zijn afgelast vanwege de coronabeperkingen, weer de Midwinterhoornwandeling gehouden. Dit wordt voor de veertiende keer georganiseerd door Vereniging Plaatselijk Belang Veele, in samenwerking met de Giezelbaargbloazers.

De start is om 19.00 uur bij de boerderij van Joling “Broers Arve”, Veelerweg 19 te Veele. De parkeerplaats is aan de Oeleweg te Veele. (Inrijden in de Veelerweg, bij bakker Leta, en dan de borden volgen). Deelname is gratis.

De wandeling, van ongeveer 4 kilometer, gaat door de prachtige natuur rondom Veele. Onderweg worden de deelnemers getrakteerd op verhalen, hapjes en drankjes en het geluid van de Westerwoldse- en de Twentse midwinterhoorns door de Giezelbaargbloazers. De route gaat voor een groot deel over veldpaden (dus goede schoenen) en is niet geschikt voor rolstoelen. De paden worden verlicht door middel van vuurkorven en waxinelichtjes. Na de wandeling zijn er diverse drankjes en versnaperingen verkrijgbaar.

De Midwinterhoornwandeling is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in Veele en wijde omgeving. Ieder jaar doen er meer dan 1.000 wandelaars aan mee.

De vrijwilligers zijn druk in de weer om alles voor de wandeling in orde te krijgen. Waxinelichtjes in glazen potjes staan klaar om langs de route te worden geplaatst, er worden vuurkorven en bewegwijzering klaargezet en de tent voor de catering wordt opgebouwd.

Midwinterhoorn

De midwinterhoorn is een grote gebogen houten hoorn waar zes natuurtonen mee geblazen kunnen worden. De mystieke, vaak weemoedige klank kan op vijf tot acht kilometer afstand nog te horen zijn. De hoorn wordt gemaakt van een berken-, elzen- of wilgenstam die al van nature een bepaalde kromming heeft. Na het schillen van de bast wordt de stam in twee delen gezaagd en over de gehele lengte uitgehold. Als mondstuk wordt een klein stukje speciaal gesneden vlierhout of een andere houtsoort gebruikt, waarvan de kern makkelijk verwijderd kan worden. Het mondstuk, de happe, wordt schuin afgesneden, zodat er tegen de zijkant van de hoorn wordt geblazen. De Giezelbaargbloazers maken deze hoorns zelf.

Er wordt op de midwinterhoorns geblazen tussen de eerste zondag van de Advent (“anbloazen”) en Driekoningen (6 januari, “afbloazen”). Met het blazen op de midwinterhoorn moet het donker verdreven worden en het Licht geroepen worden. Het Licht van het Kerstkind maar ook het licht en de warmte van de zon die weer richting Kreeftskeerkring (lente) gaat. Een gebruik wat ook vroeger, rond 60 jaar na Christus, gedaan werd door de Germanen en Saksen. Toen werd de midwinterhoorn geblazen tijdens de laagste zonnestand op 21 december (de winterwende, Germaanse Joelfeest ).

Foto’s: Jan Glazenburg