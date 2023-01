Wandelen werkt! in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 5 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTE DAG | VOORLOPIG WISSELVALLIG

Het is ook vandaag een zachte dag met een temperatuur rond 10 graden. Vanochtend is het meestal bewolkt en vooral de eerste uren is er nog kans op wat lichte regen of motregen. Vanmiddag zijn er wél een paar redelijke opklaringen maar vanavond neemt de kans op een beetje regen vanuit het zuidwesten weer toe. De westenwind waait behoorlijk door met windkracht 4 tot 5, maar draait vanmiddag naar het zuidwesten en neemt dan iets af.

Ook vannacht kan verspreid wat lichte regen vallen en morgenochtend passeert nog een wat actievere regenzone van west naar oost. Daarna is het morgenmiddag droog met een paar opklaringen en 10 graden.

In het weekend is het zaterdag overwegend droog met soms wat zon en ook dan een graad of 10. Zondag neemt de kans op buien toe en ook dan is het nog zacht. Na het weekend gaat de temperatuur iets omlaag en ook dan is het een beetje wisselvallig en vaak bewolkt. De winter is de komende tijd in geen velden of wegen te bekennen.