DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gisteren is tussen 12.45 en 13.20 uur op de parkeerplaats bij Marktkauf aan de Schwefinger Straße in Meppen een blauwe VW Passat aangereden. De wagen heeft op de rechter achterspatbord meerdere krassen. De schade bedraagt 250 euro. De veroorzaker van de schade is onbekend.

Om kwart voor vijf gistermiddag is bij de jachthaven aan de Schützenhof in Meppen een boot gekapseisd. De boot was door de regen van de laatste weken volgelopen. De brandweer is er met behulp van een duikploeg in geslaagd het vaartuig weer naar de oppervlakte te halen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Vannacht is aan de Holunderweg in Meppen een raam van een Ford Transit ingeslagen. Dit gebeurde om 3.50 uur. Uit de bedrijfsauto werden meerdere soorten gereedschap gestolen. De schade bedraagt 3.000 euro.

Niederlangen

Gistermiddag is om half vier aan de Amselstraße in Niederlangen een geparkeerde auto in brand geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak was vermoedelijk een technisch mankement.

Bunde

Bij een jeugdhonk aan de Neuschanzer Straße in Bunde is gisteravond rond zes uur een scooter gestolen. Deze stond voor korte tijd onafgesloten op het terrein. De scooter van het merk Luxxon is wit met groen van kleur. Aan de scooter hing een blauw/zwarte rugzak met daarin onder anderen een portemonnee met persoonlijke documenten en een klein geldbedrag. Ook dit is door de dader meegenomen. Getuigen worden verzocht de politie van Weener te bellen.