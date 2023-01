Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente Vlagtwedde te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 6 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL OPKLARINGEN | VERDER WEINIG VERANDERING

Na de regen vannacht komen er vandaag veel opklaringen en pas vanavond raakt het opnieuw bewolkt met kans op een bui. De wind neemt iets af en is vanmiddag matig uit het westen tot zuidwesten, de temperatuur ligt dan rond de 10 graden.

Vannacht en morgen is het de meeste tijd weer bewolkt met een klein beetje zon maar mogelijk ook een enkele bui, morgenavond is er meer kans op wat regen. Met een matige zuidenwind wordt het dan 10 á 11 graden.

Ook zondag is het zacht en dan is er een matige tot vrij krachtige zuid-zuidwéstenwind. Het is zondag wisselvallig met een paar opklaringen en vooral ’s avonds enkele buien. Begin volgende week zakt de temperatuur terug naar 8 graden en dan zijn er wat meer opklaringen, maar in het midden van de volgende week gaat de temperatuur weer omhoog tot een graad of 10. Dan is de kans op regen opnieuw wat groter.