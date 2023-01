Weggeefkast Bellingwolde voor de tweede keer geplunderd; initiatiefnemers zijn er klaar mee

BELLINGWOLDE – Voor de tweede keer is de weggeefkast aan de Rhederweg in Bellingwolde leeggehaald.

Bij een woning aan de Rhederweg in Bellingwolde heeft onlangs de minibieb, waar je gratis boeken kunt lenen (of meenemen), deels plaats gemaakt voor een weggeefkast. In de kast stonden levensmiddelen, hygiëneproducten en kleine cadeautjes voor minima. De spullen mochten door mensen die tot deze doelgroep behoren gratis worden meegenomen. De kast werd door de initiatiefnemers en mensen uit het dorp gevuld met spullen die ze konden missen.

Een tijd lang ging het goed. Blij was men dat er in Bellingwolde (nog) geen misbruik werd gemaakt van de gulheid van andere personen. Dit in tegenstelling tot andere plaatsen, waar je regelmatig las dat de weggeefkasten werden geplunderd.

Maar helaas was deze blijdschap van korte duur. In één week tijd zijn alle etenswaren in de weggeefkast tot twee keer toe compleet weggehaald. “Er zijn schijnbaar lieden die het normaal vinden om alles in 1x mee te nemen. Dus missie mislukt, we stoppen er mee, het geeft ons veel ergernis en frustratie en we steken er veel [ meer als we dachten ] tijd in. Het was onze [ en jullie als gevers ] de bedoeling dat iedereen kon gebruik maken van de kast die t echt nodig hadden en hebben. Dus de weggeefkast is gewoon weer minibieb. jammer jammer maar ook in Bellingwolde lukt t niet. En ja we hebben camera’s hangen maar ivm de regeltjes gaan we die niet gebruiken. Zowel mijn vrouw Marian als ik zijn dankbaar voor de hartverwarmende en soms hartverscheurende reacties die wij de laatste 4 weken gehad hebben. En we zijn trots op al die mensen die etenswaren gebracht hebben en die mensen konden helpen die t ECHT nodig hadden en hebben” schrijft initiatiefnemer Henk Roodbeen op Facebook.

Foto’s: Henk Roodbeen