Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 7 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING | DOORGAAND ZACHT

Het is een tamelijk bewolkte dag en er kan soms ook wel een klein buitje vallen, maar tot de avond is het vrijwel overal en en er zijn een paar opklaringen. En het is zacht: de temperatuur ligt rond 10 graden, bij een matige zuidenwind.

Vanavond en vannacht is de kans op een beetje regen groter maar in de loop van de nacht komen er ook opklaringen. Overdag is er morgen door die opklaringen dan ook wat zon. Af en toe kan er nog wel een bui voorbijkomen en dat is dan vooral morgenochtend en in de loop van de avond. Morgenmiddag is het droog, de temperatuur is dan 8 of 9 graden, en er staat morgenmiddag een matige zuid-zuidwestenwind met windkracht 4.

Maandag is het ook geen onaardig weer met weliswaar een paar buien, maar ook vrij veel opklaringen en de temperatuur is dan iets normaler met 6 tot 8 graden. Maar een verdere daling zit er niet in want dinsdag begint nog wel droog maar eindigt met regen en 9 of 10 graden. En ook daarna is het wisselvallig, met middagtemperaturen op de langere termijn tussen de 9 en 12 graden.