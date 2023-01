Dynamic tennis in Wedde

WEDDE – Tennisvereniging Wedde is gestart met Dynamic Tennis. Dit is een nieuwe variant van tennis dat gespeeld wordt in een sportzaal. Tot en met 27 maart wordt er elke maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur gespeeld in de gymzaal van Wedde (naast basisschool De Vlonder).

Dynamic Tennis wordt gespeeld op een badmintonveld met een zachte bal en kleine rackets. “Afgelopen maandag was de eerste keer en was direct een groot succes” aldus de voorzitter Jeroen van der Ziel. “Natuurlijk was het even wennen aan de bal en het racket, maar iedereen had het redelijk snel onder de knie”.



Voor iedereen is het een nieuwe sport, die makkelijk aan te leren is. Er wordt gespeeld in dubbels, waardoor het goed uit te houden en gezellig is. Het is een soort combinatie van Padel en Tennis met de puntentelling van tafeltennis op een badmintonveld, eigenlijk een mix dus van alle populaire racketsporten!



Iedereen is welkom om het een keer gratis te komen proberen. Als je mee wil doen op maandagavond, stuur dan een mailtje naar info@tvwedde.nl of kom langs in de gymzaal van Wedde.

Ingezonden