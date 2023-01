Rederijkerskamer Filia speelt: Café de Twee Gezusters

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 10 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE ZON | VANAVOND EN VANNACHT REGEN

Het is vanochtend droog en af en toe zijn er enkele opklaringen, maar vanmiddag raakt het opnieuw bewolkt en later in de middag en vanavond zijn er perioden met regen of motregen. Het wordt vanmiddag zo’n 7 graden met een matige zuidenwind, maar vanavond neemt de wind toe en met de en die temperatuur van 6 á 7 graden is dan behoorlijk koud.

Vannacht stijgt de temperatuur tot ca. 9 graden en het blijft bewolkt, bovendien komt er een volgend front en dat geeft vooral later vannacht af en toe regen. Morgen zijn er daarna opklaringen met een enkele bui, meer kans op buien is er morgenavond. Maximumtemperatuur rond 10 graden, en dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Donderdag ligt het zwaartepunt in de ochtend, want dan passeert een depressie met buien en zware windstoten. Vrijdag bepalen vooral opklaringen het weerbeeld maar in het weekend neemt de kans op regen weer toe. Het blijft dus per dag wisselend maar de maximum zijn later in de week nog zo’n 10 graden. In het weekend is het ongeveer 8 graden en na het volgende week kan het kouder worden, met enkele winterse buien.