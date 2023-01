Buurthuis De Riggel aardgasvrij

BOVEN PEKELA – Buurthuis De Riggel is volledig aardgasvrij. Op dinsdag 2 januari geeft het bestuur uitleg over hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.

Buurthuis De Riggel in Boven Pekela is gebouwd in 1984 en draait sinds jaar en dag volledig op vrijwilligers. Het buurthuis biedt onderdak aan het verenigingsleven en organiseert diverse activiteiten. Zo kunnen bewoners maandelijks onder het motto ‘schuif aan’ samen eten in De Riggel. Vanaf 2016 is het bestuur bezig met het verduurzamen van de accommodatie. Met behulp van diverse fondsen en subsidies en niet te vergeten de inzet van een boel vrijwilligers is De Riggel is inmiddels volledig aardgasvrij.

Op dinsdag 24 januari geeft het bestuur van De Riggel uitleg over hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje van het huis. Deelnemers aan het ontzorgingsprogramma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed zijn van harte uitgenodigd!

Meer informatie en aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Datum

dinsdag 24 januari 2023

Duur

19:30 uur – 21.30 uur

Locatie

Buurthuis De Riggel in Boven Pekela

Noorderkolonie 13

9663 TT Boven Pekela

Bron: Groningerdorpen.nl