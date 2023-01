Laatste aflevering Watersport TV in Zuidoost Groningen online

OLDAMBT, WESTERWOLDE – De laatste aflevering in de driedelige serie van Watersport TV in Zuidoost Groningen staat vanaf vandaag online. Deze aflevering staat grotendeels in het teken van het prachtige Oldambtmeer en het aangelegen Blauwestad. Er wordt op een mooie manier in beeld gebracht dat het mooi recreëren, ondernemen en wonen is in dit mooie stukje Oldambt. Ook komt het kanoën in de Ruiten Aa nog aan bod.

Drie afleveringen

Zo komt er na deze aflevering een einde aan de reis door zuidoost Groningen. Tijdens deze reis zijn de regio’s Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt uitgebreid aan bod gekomen. De kijker heeft kunnen zien wat de regio’s op watersportgebied te bieden hebben, maar ook kwamen de mooiste highlights uit de regio mooi in beeld. Ook voor inwoners van het gebied is het een absolute aanrader om de afleveringen te kijken.

Aflevering 3

In aflevering drie komt onder andere Thijs Huisman aan het woord, eigenaar van een zeilschool, bootverhuurbedrijf en jachthaven exploitant. Ook wordt met de boot aangemeerd bij verschillende bewoners rondom het Oldambtmeer en zijn er onderweg spontane ontmoetingen met mede-watersporters.

Er wordt vervolgens een bezoek gebracht aan B&B Graanzicht in Midwolda, waarna er geluncht wordt bij Paviljoen Flonk in Finsterwolde. Aan het einde van de aflevering gaat de filmploeg nog op pad met Peddel & Pedaal, in een kano over de Ruiten Aa. En dat is nog lang niet alles. Benieuwd? Bekijk de afleveringen dan snel op het Youtube kanaal van Watersport TV, of op de website: watersport-tv.nl.

Ingezonden