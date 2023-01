Maximale vrijwilligersvergoeding verhoogd

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is vanaf 1 januari 2023 verhoogd.



Is de vrijwilliger 21 jaar of ouder dan bedraagt de vergoeding maximaal € 5,00 per uur, tot een maximum van € 190 per maand en tot een maximum van € 1.900 per jaar. Is de vrijwilliger jonger dan 21, dan bedraagt de maximale uurvergoeding € 2,75. De overige maximumbedragen zijn hetzelfde.



Als de door een stichting of vereniging betaalde vrijwilligersvergoeding niet boven deze bedragen uitkomt (én er wordt aan de overige voorwaarden voldaan) dan hoeft er geen belasting over de vergoeding betaald te worden.



Zie voor de voorwaarden van de vrijwilligersregeling de website van de Belastingdienst.