Stichting Hertenkamp Vriescheloo zoekt vrienden

VRIESCHELOO – Stichting Hertenkamp Vriescheloo, de stichting die zorgt voor het beheer en het behoud van het hertenkamp in Vriescheloo, is op zoek naar vrienden.

Het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers al diverse klussen gedaan. Zo is de stal opgeknapt, het hekwerk is roofdierproof gemaakt en er zijn een voerautomaat en picknicktafels geplaatst. Ook zijn er meer dieren komen wonen en is er een klimtoestel voor de geiten gemaakt. En natuurlijk worden de dieren elke dag goed verzorgd.

Er zijn nog meer plannen en ideeën. Om het hertenkamp ook in de toekomst te kunnen blijven behouden, zijn ze op zoek naar ‘Vrienden van het Hertenkamp’ die hen jaarlijks willen ondersteunen met een financiële bijdrage. Klik HIER voor meer informatie. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat het hertenkamp blijft bestaan!

Bron: Stichting Hertenkamp Vriescheloo

Over het voortbestaan van het hertenkamp was lange tijd onzekerheid. De gemeente had het op de bezuinigingslijst gezet. Voor Gerlinde Meendering – Schipper was dit een doorn in het oog. Zij zette zich in om een stichting op te richten. Samen met een aantal vrijwilligers zorgt ze voor het onderhoud van het kamp. Op deze manier wordt het hertenkamp voor de inwoners van Vriescheloo en Bellingwolde behouden.

Op 22 oktober 2021 werd de Stichting Hertenkamp Vriescheloo officieel een feit. De akte werd toen door de bestuursleden en Mr. J.W. Weggemans van Notariaat Westerwolde ondertekend. Het bestuur bestaat uit : Sapphira Mulder, Margreet Edens en Gerlinde Meendering. (red)