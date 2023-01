Streekhistorisch Centrum ontvangt collectie schilderijen Rombertus Zuiderweg

STADSKANAAL – In de zomer van 2022 was er in het Streekhistorisch Centrum een tentoonstelling te zien van schilderijen van de Musselkanaalster schilder Rombertus Zuiderweg (1905-1995). Deze schilder is in de regio bekend om zijn weergave van bekende plekken en gebouwen, die hij vaak schilderde naar aanleiding van oude foto’s of ansichtkaarten. De Ijzeren Klap in Musselkanaal is door hem bijvoorbeeld veelvuldig vastgelegd.

Een deel van de werken op de expositie was afkomstig van de nazaten van de kunstenaar. De familie besloot vervolgens om deze collectie aan het Streekhistorisch Centrum te schenken. Op dinsdag 10 januari vond de officiële overdracht plaats in aanwezigheid van de dochters van de schilder, Ina en Elly. De schenking omvat ruim 50 werken, zowel schilderijen als tekeningen. Waar de tentoonstelling nog focuste op voorstellingen van Musselkanaal, Stadskanaal en Westerwolde, bevat de schenking ook schilderijen van plaatsen zoals Groningen, Winschoten en Veendam, maar ook stillevens en vroege werken.

Het Streekhistorisch Centrum is uiteraard erg blij met deze aanwinsten. “Zuiderweg was een zeer verdienstelijk amateur die veel heeft geëxposeerd in de regio en daar ook veel werk verkocht. Ook schilderde hij in opdracht. Zijn werk is heel herkenbaar en veel schilderijen verbeelden hoe onze regio er in het verleden uit zag. Dat maakt zijn werk niet alleen leuk om te zien maar ook historisch waardevol. Bovendien was zijn werk tot voor kort nog niet in onze collectie vertegenwoordigd. Dat hiaat is nu in één klap opgevuld.”

De schilderijen uit de schenking zijn nu allemaal tentoongesteld in de wisselkamer van het Streekhistorisch Centrum en daar te bekijken tijdens de openingstijden, dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur.

