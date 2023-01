Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 13 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS EEN BUI | MORGEN VEEL REGEN

Het wordt nog een beetje een wisselvallige dag, maar toch lang niet zo regenachtig als gisteren. Want er is wisselende bewolking met af en toe zon soms komt er een bui voorbij. Er is bij een bui ook kans op windvlagen en verder is er windkracht 5 uit het zuidwesten tot westen. De temperatuur ligt vandaag rond 8 graden.

Vannacht is het droog en vrij helder, de wind draait naar het zuiden en neemt af, de minimumtemperatuur is 4 graden. Morgen wordt het opnieuw een graad of 8, maar het is dan bewolkt en in de loop van de ochtend begint het te regenen. Morgenmiddag regent het net als gisteren lange tijd, morgenavond wordt het weer droger.

Zondag wordt een buiige dag met een krachtige westenwind, en begin volgende week is het ook wisselvallig maar dan wordt het kouder. De middagtemperaturen komen dan uit op 4 of 5 graden, de minima (na maandag) rond 0 graden. Er zijn ook winterse buien te verwachten en vooral dinsdag en woensdag is daarbij ook kans op sneeuw.