Grote deelname Stamppotbuffet Senioren van Nu Westerwolde

TER APEL – Senioren van Nu Westerwolde was ooit een afdeling van de ouderenbond Anbo, maar is al sinds 2015 een onafhankelijke vereniging en is een van de grootse ouderenverenigingen in zuid oost Groningen. Traditioneel startte men het nieuwe jaar altijd met een stamppot buffet. Voor het laatst was dat in 2019, want daarna gooide corona roet in het eten en dat was natuurlijk geen goede combinatie met stamppot. Nu, zaterdag 14 januari 2023, kon het eindelijk weer. Het bestuur was uiteraard wel benieuwd of er nog wel belangstsellenden waren nu het na drie jaren eindelijk weer kon.



Het weer opstarten van deze traditie bleek een schot in de roos. Voor dit gezamenlijk eetfestijn hebben zich 60 deelnemers aangemeld. Dat zorgde voor een gezellige drukte in de grote zaal van het Dienstencentrum in Ter Apel. Het buffet werd evenals in voorgaande jaren verzorgd door een gerenommeerd slagerij- en cateringbedrijf uit Nieuw Weerdinge.



De waarnemend voorzitter deelde bij aanvang mee dat er binnenkort al weer nieuwe activiteiten op het programma staan. Daaronder een themamiddag in februari over de geschiedenis van Ter Apel. Ook is men druk aan het werk om in maart een toneelavond te organiseren. Dat laatste was ook steeds een hoogtepunt binnen de vereniging, maar kon eveneens door corona de laatste jaren niet doorgaan.

Ingezonden door: Anne Hof,

secretaris Senioren van Nu Westerwolde

Foto’s: Gerda Boeijing