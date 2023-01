DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Om 3.40 uur vrijdagochtend heeft de politie op de Weenerstraße in Bunde een 27 jarige Nederlander aangehouden. De man bleek onder invloed een auto te besturen. Hij moest voor bloedonderzoek mee naar het politiebureau. Daar kreeg hij een rijverbod opgelegd en is proces-verbaal opgemaakt.

Papenburg

Gisteravond is rond acht uur op de Bethlehem in Papenburg een 51 jarige vrouw die haar hond uitliet door een fietser aangereden. De vrouw stond met haar hond, die een verlichte halsband droeg, aan de kant van het voetpad. Plotseling werd zij door een tegemoetkomende fietser omver gereden. De fiets viel daarbij bovenop haar. Ze raakte lichtgewond. De fietser is na een kort gesprek zijn weg in de richting Splitting vervolgd. Hij was tussen de 20 en 30 jaar en donker gekleed. De man droeg een hoofdlampje. De politie wil graag met deze persoon in contact komen.

Rhede

De A31 is gistermiddag tussen 14.10 en 15.15 uur ter hoogte van Rhede in zuidelijke richting afgsloten geweest vanwege een autobrand. De brandweer van Wymeer en Bunde kwamen ter plaatse. Bij de brand raakte niemand gewond. De volledig uitgebrande auto is door een berger afgevoerd.