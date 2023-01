Politie Emmen neemt zeven rijbewijzen in beslag

EMMEN – In de afgelopen twee weken heeft de politie zeven rijbewijzen ingevorderd.

In de afgelopen 14 dagen trof de politie in Emmen en omgeving 19 personen aan die onder invloed van alcohol of drugs een voertuig bestuurden. In 12 gevallen ging het om alcohol en in 7 gevallen betrof het drugs.

Eén bestuurder bleek daarbij bovendien geen rijbewijs te bezitten. Daarnaast ging er één bestuurder op de vlucht en negeerde daarbij het stopteken. Het lukte hem niet te ontkomen. Eén bestuurder reed onder invloed van alcohol in een onverzekerd voertuig, welke bovendien niet APK goedgekeurd was.

In twee gevallen betrof het extreem veel alcohol: 1000 ugl en 1295ugl, daar waar 220 ugl is toegestaan (ugl = microgram alcohol per liter uitgeademde lucht) Uit de drugstesten bleek dat het twee keer om het gebruik van cocaïne, twee keer van THC en drie keer om het gebruik van meerdere soorten drugs ging. De meerderheid van deze bestuurders zijn aangemeld voor een EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) bij het CBR.

In totaal zijn er zeven rijbewijzen ingevorderd.

Bron: Politie Emmen