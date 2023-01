Reclamebord bij Pekelahof legt het loodje

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 14 januari, 09.00 uur door John Havinga

REGENACHTIG EN ZACHT | KOUDER MET WINTERSE BUIEN

Rond een depressie bij Schotland wordt een stevige zuidwestelijke stroming in stand gehouden waar zachte lucht mee wordt aangevoerd en een actief frontaal systeem ons land gaat passeren. In de loop van de ochtend gaat het regenen en het wordt zacht met temperaturen rond 10 graden, bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond wordt het droog met opklaringen . Vannacht opklaringen en minima rond 4 graden.

Morgen wordt een buiige dag en het wordt al kouder met maximumtemperaturen rond 5 à 6 graden. De zon schijnt af en toe, bij een (vrij) krachtige zuidwestenwind. De buien kunnen gepaard gaan met een kletsnatte sneeuwvlok.

Komende week verloopt ook kouder met winterse buien en later in de week wordt het droger. De temperaturen liggen rond 3 à 4 graden en in de nachten zakt het kwik tot rond het vriespunt (minima tussen 0 en -2) en dus in combinatie met wat (natte) sneeuw, kans op gladheid. Later in de week wordt het droog met van tijd tot tijd zon.