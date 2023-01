Twee auto’s uitgebrand in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmorgen vroeg zijn in Stadskanaal twee auto’s uitgebrand.

Rond half vijf vanmorgen werd de brandweer van Stadskanaal gealarmeerd voor een autoband aan de Julianastraat in Stadskanaal. Bij woningstichting Lefier bleken twee elektrische auto’s in brand te staan. Over de oorzaak is niets bekend.

Nadat de brand was geblust werden de auto’s door bergingsbedrijf Keizer in een speciale waterdompelcontainer afgevoerd. Hierin wordt het batterijpakket langdurig gekoeld en kan het ontladen. Hierdoor wordt voorkomen dat de accu opnieuw in brand vliegt. De auto’s blijven enkele dagen in de dompelcontainer staan.