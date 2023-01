Video: Marja Oortwijn Westerwolder van het Jaar 2022

TER APEL – Marja Oortwijn uit Ter Apel is de Westerwolder van het jaar 2022. Afgelopen donderdagavond werd dat tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westerwolde in hotel Boschhuis bekend gemaakt.

Marja is de moeder van Rob, een jongen met het Downsyndroom. Enkele jaren geleden heeft ze een eetclub voor mensen met een beperking opnieuw leven ingeblazen. Samen met een tiental vrijwilligers zorgt ze wekelijks voor een heerlijke maaltijd voor de doelgroep en ook organiseert ze om de twee maanden een Robiaan Disco avond in buurthuis ’t Streekje in Ter Apel.

Naast Marja waren er nog vier anderen kandidaat voor de eretitel. De andere kandidaten waren in willekeurige volgorde: Atte van Haastrecht uit Jipsingboertange die o.a. bekendheid geniet als bondscoach van India voor het WK korfbal. Willemijn Ahlers uit Wedde die zich inzet voor de bewustwording van het gendervraagstuk en diversiteit. Pieter Huttinga staat bekend als de spin in het web van Veele, omdat hij aanjager en drijvende kracht van veel activiteiten in het dorp is. En tenslotte Josien Bakker uit Vlagtwedde met haar zelf geschreven en gezongen Groningse liedjes.

Ingezonden door Boelo Lutgert