Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 15 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE FLINKE BUIEN | MORGEN NAT EN KOUD

Het worden toch een tamelijk bewolkte middag en avond en enkele buien zijn ook niet van de lucht, maar het wordt zeker niet zo’n regendag als gisteren. Er is vanmiddag wel kans op een flinke bui, mogelijk met hagel of windstoten, de temperatuur schommelt tussen de 5 en 7 graden. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind, vanavond neemt de wind af.

Vannacht is het daarna rustig met een zwakke zuidenwind en droog weer, maar morgen is het bewolkt en nat. Want een depressie trekt dan over Midden-Nederland naar Noord-Duitsland en de neerslagzone houdt ons heel de dag bezig: in de loop van de ochtend komt regen vanuit het zuiden opzetten en ’s middags valt er langdurig regen en sneeuw, bij temperaturen van +1 tot +3. De wind is morgen zwak tot matig uit het oosten en draait naar het noorden tot noordwesten.

Daarna is er morgenavond ook nog kans op regen of natte sneeuw, maar dinsdagnacht zijn er opklaringen met nog een enkele hagel- of sneeuwbui. De temperatuur daalt daarbij tot rond -1 en dat betekent kans op gladde wegen. Overdag is het dinsdag droog en vrij zonnig, op een enkele bui na in het Waddengebied. Er is dan weinig wind en het wordt dinsdagmidag 4 of 5 graden.

Woensdagnacht wordt het ’s nachts -3 en overdag +4. Het begint met zon maar later is er kans op een bui, meer kans op winterse buien is er op de donderdag. De langere termijn is weer overwegend droog, maar het is nog niet bekend of het dan nog kouder wordt of niet.