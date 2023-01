Activiteiten in Bibliotheek Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde in het kader van De Nationale Voorleesdagen

STADSKANAAL, MUSSELKANAAL, ONSTWEDDE – Woensdag 25 januari starten De Nationale Voorleesdagen. In Bibliotheek Stadskanaal is er om 10:00u een voorleesuurtje met aansluitend letterkoekjes versieren. Vrijdag 27 januari om 10.00u wordt deze activiteit herhaald in Bibliotheek Musselkanaal en woensdagochtend 1 februari om 10.00u in Bibliotheek Onstwedde. Op zaterdag 28 januari om 10.00u is er een knutselactiviteit met oude boeken.

De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van 25 januari tot en met 4 februari. Wie vandaag een prentenboek in huis haalt, kan vanavond al zo’n heerlijk voorleesmoment beleven. Een goed begin van een leuk, dagelijks ritueeltje – het begin van het jaar is daar een uitstekend moment voor. De Nationale Voorleesdagen zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar en hun (groot)ouders. Voorlezen Voorlezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van je kind en zo leren ze vooral nieuwe woorden. In boeken en verhalen reizen we naar alle hoeken van de wereld. Daarnaast zorgt een voorleesmoment tussen jou en je (klein)kind voor een mooie band en herinneringen. Weet jij nog welk boek er vroeger aan jou werd voorgelezen? Ontdek de diversiteit aan prentenboeken in de bibliotheek. Er is altijd een boek dat bij jou en je (klein)kindje past.



Dit is het programma tijdens De Nationale Voorleesdagen:

Woensdag 25 januari 10:00u tot 10:45u: Voorlezen & Letterkoekjes versieren in Bibliotheek Stadskanaal

Vrijdag 27 januari 10:00u tot 10:45u: Voorlezen & Letterkoekjes versieren in Bibliotheek Musselkanaal

Woensdag 1 februari 10.00u tot 10.45u: Voorlezen & Letterkoekjes versieren in Bibliotheek Onstwedde Zaterdag 28 januari 10:00u tot 11:30u: Boekvouwen in Bibliotheek Stadskanaal

Gratis bibliotheek abonnement

Wist jij dat ieder kind onder de 18 jaar gratis een bibliotheekabonnement kan aanvragen? Kom dus gauw tijdens De Nationale Voorleesdagen met jouw (klein)kind (0 tot 6 jaar) naar de bibliotheek en ontvang bij je inschrijving de leuke voorleesknuffel cadeau.

Dit is een gratis activiteit. Ook van harte welkom als je geen lid bent van de bibliotheek.

