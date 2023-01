Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 16 januari, 06.00 uur door John Havinga

REGENACHTIGE MIDDAG EN AVOND | NA MORGEN KOUDER EN VORST

Perioden met regen staan op het programma voor vanmiddag en vanavond. Een front met depressie trekken vandaag over ons land, naar N-Duitsland, waar het vanavond arriveert. De regenzone zal ons in de loop van de ochtend bereiken en als het dan eenmaal regent, wordt het voorlopig niet meer droog. De temperaturen zijn laag, het wordt vanmiddag maximaal 3 tot 5 graden. Later vanmiddag en vanavond zakt de temperatuur naar 1 à 2 graden, met daarbij naast regen, af en toe (natte) sneeuw. Vannacht minima rond het vriespunt, dus wellicht wat gladde wegen.

Morgen wordt het allemaal wat kouder met een wind die draait naar het noordwesten. Het is wel vrij zonnig en in de ochtend is een lokaal nat sneeuwbuitje mogelijk, maar overdag wordt het droog. De maximumtemperatuur ligt rond 4 graden. In de nacht naar woensdag kan het -1 of -2 graden worden.

Woensdag begint vrij zonnig maar in de loop van de middag en avond neemt de kans op sneeuwbuien toe. Het wordt overdag nog maar 3 graden. In de nacht kan het kwik zakken tot -3 of -4 graden. Donderdag zijn er ook wat winterse buien, maar ook geregeld zon. Het wordt dan ongeveer +3 of +4 graden. Vrijdag is het dan weer droog.