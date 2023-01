Bibliotheek Stadskanaal biedt 10-delige cursus Cultuurgeschiedenis van Westerwolde aan met historicus Jochem Abbes

STADSKANAAL- Bibliotheek Stadskanaal biedt in samenwerking met Cultuurhistorisch Bureau Siste Viator een 10-delige cursus Cultuurgeschiedenis van Westerwolde aan. In deze cursus, die begint op zaterdagochtend 4 februari, biedt historicus Jochem Abbes in 10 les-ochtenden een overzicht van de wordingsgeschiedenis van onze landstreek.



Geschiedenis is op dit moment erg populair en de belangstelling voor de regio niet minder. Publicaties, exposities, televisieprogramma’s en actuele thema’s spelen in op de sterke interesse van het publiek. Ook de belangstelling voor de eigen regio – in dit geval Westerwolde tot aan de Semslinie – is groot. Het ledental van de Historische Vereniging Westerwolde is in enkele jaren verdubbeld en de belangstelling voor het cultureel en landschappelijk erfgoed is springlevend.

Inhoud cursus

Aan de hand van afbeeldingen en leesmateriaal wordt ingegaan op een veelheid van landschappelijke, politiek-bestuurlijke, sociaal-economische, religieuze en artistieke ontwikkelingen die Westerwolde hebben gemaakt zoals het nu is. Jochem Abbes:: “Mede naar aanleiding van het succes van de Landschapsbiografie van Westerwolde leek het mij mooi om een verdiepingscursus aan te bieden. Ik merk dat veel mensen zich graag verder willen verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van ons gebied. Een cursus is een goede vorm daarvoor en ik hoop hiermee in te spelen op de grote belangstelling voor geschiedenis en landschap op dit moment”.

Oftewel; een cursus voor wie meer wil weten van Westerwolde en de Kanaalstreek.

Meer informatie en aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/stadskanaal

