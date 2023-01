Met Sanne Meijer in ’t Grunnegs Toentje

RODESCHOOL – Historica Sanne Meijer begint een Grunnegs Toentje! Dit jaar reserveert ze een deel van haar Roodschoulster volkstuin voor oude, Groninger groenterassen. Op haar website en sociale media doet ze daar de komende maanden verslag van. Van zaaien tot oogsten en van tuin tot tafel.



Heb je wel eens gehoord van de Oldambtster Witte? Deze mooie droogboon bestaat al héél lang en maakt deel uit van de traditionele nieuwjaarsstamppot die in Groningen wordt gegeten. Helaas zijn deze boontjes een beetje uit de mode geraakt – en ze zijn niet de enige. De afgelopen honderd jaar zijn veel oude, lokale groenterassen vergeten of zelfs verdwenen. Ook in Groningen. Eeuwig zonde natuurlijk, want deze groentes horen tot ons (bio)cultureel erfgoed. Ze vertellen ons van alles over de geschiedenis van Groningen. Over Groninger kwekers en boeren, maar ook over moestuinen, kooktechnieken en eetgewoonten van vroeger. Daarom richt Sanne dit jaar een deel van haar moestuin in als ‘Grunnegs Toentje’. Daar gaat ze 10 Groninger groenterassen telen.



Making dreuge bonen great again

Op haar website en sociale media verhaalt Sanne over haar zoektocht naar de zaden en over de kwekers. Bovendien duikt ze de geschiedenis in: wat zijn de verhalen achter deze groenterassen? Waarom zijn ze zo belangrijk voor ons (bio)culturele erfgoed? Tot slot – na de oogst – deelt ze leuke, verrassende recepten en manieren waarop je de oogst kunt preserveren. Op een moderne manier, dat wel. Want onze smaak is veranderd en veel mensen hebben eigenlijk geen zin meer in ‘dreuge bonen’. Dus ligt er een uitdaging om deze specifieke groenten weer hip te maken door de bereiding ervan aan te passen naar onze huidige smaak en behoeften.



Meedoen

Er is steeds meer aandacht voor duurzaam geproduceerd, lokaal en seizoensgebonden eten. En wat is er duurzamer dan zelfgekweekte groente van een lokaal ras? Sanne wil iedereen inspireren om óók een Groninger gewas te telen. Of je nou een balkon of grote tuin hebt: samen kunnen Groningers lokale rassen als de Oldambtster Widde uit de vergetelheid onttrekken en weer populair maken! Meedoen? Deel je avonturen met de hashtag #grunnegstoentje.



De komende maanden laat Sanne de lezer een voor een kennismaken met de tien Groninger groenterassen die ze in haar Grunnegs Toentje gaat telen. Tips, ideeën, herinneringen of recepten zijn altijd welkom! Niets missen? Volg dan haar website www.sannemeijeronderweg.nl en haar Facebook of Instagram (@sannemeijeronderweg).

Over Sanne

Sanne Meijer (Stadskanaal, 1993) is historica, auteur en ondernemer. Ze werkt aan allerlei projecten omtrent Groninger geschiedenis, cultuur en erfgoed. Bovendien is ze dol op tuinieren en koken. Momenteel is ze voor de derde keer genomineerd voor de Vrouw in de Media Award prov. Groningen.

