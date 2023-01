Treant neemt nieuwe Eerste Hart Hulp en Hartbewaking in gebruik

EMMEN – De afdelingen Eerste Hart Hulp en Hartbewaking (EHH/CCU) van Treant hebben hun nieuwe plek in gebruik genomen op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Vanaf vanochtend worden hartpatiënten in de nieuwbouw geholpen.

Deze nieuwbouw is de afgelopen maanden gerealiseerd aan de kant van de Boermarkeweg. Het gaat om een aanbouw met twee verdiepingen. Op de begane grond zitten 18 eenpersoonspatiëntenkamers met een isolatiekamer. De (kleinere) verdieping huisvest onder meer een werk-, koffie- en piketkamer.

Ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen is het acute en complexe centrum van de regio. Met de realisatie van deze nieuwe Eerste Hart Hulp en Hartbewaking zit een groot deel van de acute zorgafdelingen in Emmen naast elkaar, met ook de Spoedeisende hulp en het Hartinterventiecentrum. Hierdoor kan nog nauwer samen worden gewerkt en gebruik worden gemaakt van elkaars expertise.

De plek waar de EHH/CCU voorheen in het ziekenhuis zat wordt de komende tijd in gebruik genomen als Intensive Care (IC). Want ook de IC van Treant wordt vernieuwd.

Over de EHH/CCU

De Eerste Hart Hulp (EHH) is een afdeling waar 24 uur per dag patiënten opgenomen worden die hartklachten hebben. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld hartritmestoornissen, hartfalen of klachten als pijn op de borst. Op de Hartbewaking (ook wel CCU genoemd, de afkorting van Coronary Care Unit) worden patiënten met ernstige hart- en vaataandoeningen behandeld en met behulp van medische apparatuur 24 uur per dag in de gaten gehouden.

Foto’s: Treant / Paula Nelissen (voorzitter van de raad van bestuur van Treant) opent met verpleegkundigen van de Eerste Hart Hulp en Hartbewaking de spiksplinternieuwe afdeling + een impressie van de nieuwe afdeling]

Fotograaf: Bianca Verhoef Fotografie

