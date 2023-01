Expositie Leonie Janssen in gemeentehuis Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 17 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN WINTERSE BUI | DONDERDAG MEER BUIEN

Na de regen van gisteren is het vandaag een wisselende situatie met regelmatig wat zon maar ook wolkenpartijen, en plaatselijk een sneeuw-, hagel- of regenbui. De temperatuur ligt vanochtend bij ons op 0 tot +2 en het kan door een bui of bevriezing van natte plekken glad zijn op de weg. Vanmiddag wordt het een graad of 4, met een zwakke tot matige westenwind, windkracht 2 tot 3.

Vanavond en vannacht is het helder en met een zwakke wind daalt het tot rond -1, en door rijpvorming is er dan opnieuw kans op gladheid, vooral op de bruggen en viaducten. Overdag is het meest zonnig, maar later wordt het bewolkt en morgenavond is er kans op wat sneeuw en regen, na een maximumtemperatuur rond +4.

Donderdag is het vaak bewolkt met kans op winterse buien, maar de meeste daaarvan zijn regenbuien met 2 tot 5 graden boven nul. Vrijdag kan een laatste bui vallen maar het weekend lijkt droog en vrij zonnig te zijn. Maximumtemperatuur dan rond 3 graden en minima in het weekend rond het vriespunt.