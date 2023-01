Van snackfabriek naar self storage in Stadskanaal

STADSKANAAL – Soms komt een aantal extra vierkante meters goed van pas. De jonge Drentse ondernemers Julian Doorten (33) en Niels van Eck (33) bieden met Storage Share dé oplossing. Verspreid over Nederland bieden zij beveiligde self storage-boxen aan van 2 tot 12 m². Dat doen ze voornamelijk in kleinere steden. Ook in Stadskanaal opende Storage Share onlangs een vestiging aan de Handelsstraat 23, in een voormalige snackfabriek. ‘Als Drentenaren weten we als geen ander dat er ook in kleine steden behoefte aan opslagruimtes bestaat.’

‘De meeste grote aanbieders van opslagboxen richten zich op grote steden’, weet Doorten. ‘Wij komen allebei uit Hoogeveen in Drenthe. Als je daar een opslagruimte wilde huren, moest je voordat wij daar onze vestigingen openden naar een grote stad zoals Zwolle of Groningen. Dat is best een opgave, vooral als je er even naartoe wilt gaan.’ ‘Zeker nu de huizenprijzen ook in provincies als Groningen en Drenthe hoog liggen en het krijgen van een hypotheek een flinke uitdaging is, is het makkelijker om een opslagbox te huren dan te verhuizen’, vult Van Eck aan. ‘Die behoefte aan extra ruimte is er echt niet alleen in grote steden. Daarom richten we ons op kleine steden. Van Putten tot Edam en van Doetinchem tot Meppel. En sinds half december is er dus ook een vestiging in Stadskanaal.’



Transformeren van leegstaande ruimtes

Naast het feit dat Storage Share alleen in kleinere plaatsen in Nederland zit, is het concept ook op andere fronten origineel. Van Eck: ‘We proberen leegstaande ruimtes rendabel te maken. Denk aan een langdurig leegstaande verdieping boven een winkel of een fabriekshal die niet meer in gebruik is. Ongeacht de staat van het gebouw, steken we de handen uit de mouwen om de ruimte te strippen en te transformeren tot een hoogwaardige selfstorage-locatie met de nieuwste materialen, soms een extra verdieping, met voorzieningen als een lift en natuurlijk schone en goed te beveiligen opslagboxen.’

Jarenlang was het pand een snackfabriek

Aan het klaarmaken van de opslagruimte in Stadskanaal bewaren Doorten en Van Eck extra speciale herinneringen. Doorten: ‘Dit pand is echt een begrip in Stadskanaal. Jarenlang huisde hier de snackfabriek van de inmiddels 83-jarige Thijs Groenendaal. Een groot aantal inwoners van Stadskanaal was hier werkzaam. Op het hoogtepunt werden er iedere dag 30.000 hamburgers geproduceerd. In het andere deel van de fabriek lag de focus op kroketten en bamischijven.’

Nadat Groenendaal zijn fabriek van de hand had gedaan, diende het pand ruim tien jaar als caravanopslag. Nu is de ruimte voor de helft getransformeerd tot 108 opslagboxen van verschillende formaten, verspreid over een oppervlakte van 800 m². Van Eck: ‘Ook in Stadskanaal wonen mensen soms kleiner dan ze zouden willen of komt tijdelijk extra ruimte goed van pas. Bijvoorbeeld als je gaat verhuizen, een lange reis in het vooruitzicht hebt en je je huurruimte opzegt of als iemand is overleden en er nog geen bestemming voor de inboedel is. Vaak is het best moeilijk in te schatten hoeveel vierkante meters erbij welkom zijn. Daarom staat er een handige calculator op onze website. Ook hebben we een opslagexpert in dienst die altijd bereikbaar is om je te helpen met het bepalen van de grootte van de opslagruimte.’



Onbemande opslag, maar niet onbeheerd

Zowel particulieren als zakelijke gebruikers weten de weg naar Storage Share te vinden. Doorten: ‘Of je nu een baby krijgt en een kamer moet vrijmaken of materialen voor je bedrijf op wil slaan, iedereen kan behoefte hebben aan een centraal punt om spullen op te slaan. Dan is het wel fijn als je deze spullen ook weer makkelijk ophaalt wanneer je ze nodig hebt. Met je telefoon kan je altijd het pand in. Onze vestigingen zijn onbemand, maar niet onbeheerd. Als er iets is, bijvoorbeeld als de deur niet open gaat, dan kan je 24/7 contact met ons opnemen. Dan komen we zo snel mogelijk helpen. Daarbij is het gebouw voorzien van camerabewaking en hebben alle boxen gepersonaliseerde sloten.’

Alhoewel Storage Share al over meer dan vijftig locaties beschikt, is de rek er volgens Doorten en Van Eck nog niet uit. Van Eck: ‘Er zijn zoveel kleinere plaatsen in Nederland waar er behoefte is aan opslagruimte tegen een eerlijke prijs. We zijn altijd op zoek naar panden die en moeilijk verhuurbaar zijn, zodat we die kunnen omtoveren naar volwaardige en moderne opslaglocaties.’

Praktische informatie over Storage Share en de vestiging in Stadskanaal is te vinden op www.storage-share.nl.

