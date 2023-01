Gemeente Veendam stelt nieuwe woonvisie op

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 18 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD DOOR DE WIND | VANNACHT WINTERSE BUIEN

Het is een koude start van de dag met windkracht 3 en een graadje vorst, en er is wat rijpvorming op het gras en op de auto. Lokaal is het dus glad en vanmiddag komt de temperatuur tot een graad of 3, maar met een toenemende zuidwestenwind is het ook dan koud. Wel is er vanmiddag nog vrij veel zon en het is droog, vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond gaat het vanuit het noordwesten sneeuwen en regenen.

Vannacht is daarna buiig maar het zijn vooral buien met regen en windvlagen bij temperaturen rond of +2. Toch kan het door een hagelbui verraderlijk glad worden. Morgen is een vrij gure dag met een klein beetje zon maar vooral ook af en toe een regen-, hagel- of sneeuwbui. De maximumtemperatuur is morgen 5 graden.

Vrijdag is er minder wind maar er is dan nog vrij veel bewolking met een paar regenbuien. In het weekend is de zaterdag vrij zonnig maar zondag is er meer bewolking met kans op wat lichte sneeuw of regen. Maxima in het weekend rond 3 gaden en minimumtemperaturen rond het vriespunt.