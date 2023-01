DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn uit een opslag op het terrein van een bouwmarkt aan de Am Vosseberg meerdere gasflessen gestolen. De schade bedraagt 600 euro.

De politie is er in geslaagd de daders te vinden die in de nacht van 13 op 14 januari hebben ingebroken bij een bedrijf aan de Tauschläger Straße in Papenburg. Hierbij werden meerdere kettingzagen van het merk Stihl en een bedrijfsauto gestolen. De auto werd later beschadigd aan de Werthmannstraße in Papenburg aangetroffen. Na een tip van een getuige zijn twee mannen van 19 en 27 jaar uit Papenburg aangehouden. In de woning van de 19 jarige werd een groot deel van de gestolen goederen aangetroffen. Het wordt uitgezocht of de mannen voor meer diefstallen verantwoordelijk zijn.

Aschendorf

Dinsdagochtend moest om 7.50 uur op de kruising van de Eichendorffstraße met de Schulstraße een 23 jarige fietsster uitwijken omdat ze geen voorrang kreeg van een automobiliste. Zij kwam daarbij ten val en raakte gewond. De automobiliste heeft kort met haar gesproken en is daarna weggereden. De politie zoekt getuigen van het ongeval en wil graag in gesprek met de betreffende automobiliste.

Meppen

Gisteravond vond op de B70 ter hoogte van Meppen in de rijrichting Haren een aanrijding tussen twee auto’s plaats. Een 21 jarige bestuurder van een Suzuki Baleno verloor de controle over het stuur toen hij een Ford Focus, bestuurd door een 28 jarige vrouw, wou inhalen. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten de 28 jarige vrouw en een 29 jarige man, die bij haar in de auto zat, gewond. De schade wordt op 8.800 euro geschat.

Leer/Bunde

Na een intensieve voorbereiding controleerden gisteren agenten van politiebureaus in Leer en Emden, samen met teams van de GPT (grenspolitieteam), de Koninklijke Marechaussee (NL) en douaniers van het hoofddouanekantoor in Oldenburg tussen 10.00 en 18.00 uur het verkeer. Er werden onder andere controlepunten ingericht in de omgeving van Leer en Bunde-West. Het doel van deze actie was het bestrijden van drugscriminaliteit en het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

Er werden in totaal 61 voertuigen gecontroleerd. Daarbij werden diverse overtredingen vastgesteld. Zo werd er onder meer een 24-jarige bestuurder van een vrachtwagen met oplegger met aanhangwagen (40 t bruto voertuiggewicht) gecontroleerd, die met zijn truck in het openbaar verkeer reed, terwijl zijn rijbewijs voor Duitsland in 2021 was ingetrokken. Bij de controle werden ook vijf automobilisten tussen 20 en 52 jaar aangehouden die onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zaten. Ze kregen na bloedonderzoek allemaal een rijverbod opgelegd. Een 36-jarige automobilist zette, tijdens de controle op verdenking van rijden onder invloed van verdovende middelen, zijn mobiele telefoon aan en filmde de controlerende agenten, met de intentie de video online te zetten. Ook verzette hij zich tegen de agenten. Daarnaast zijn diverse andere verkeersovertredingen vastgesteld, zoals het overtreden van de gordelplicht.