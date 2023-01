Toneelvereniging Vita Nova uit Winschoten weer op de planken in De Klinker

WINSCHOTEN – Toneelvereniging Vita Nova uit Winschoten is na een paar jaar terug in De Klinker met hun jaarlijkse grote voorstelling.

De amateurspelers kijken ernaar uit om de komische thriller ‘Moord in commissie’ aan het publiek te laten zien. Vanaf september is er volop gerepeteerd. De spelers van de lokale toneelvereniging zijn extra enthousiast om weer op de bühne van cultuurhuis De Klinker te staan. Ze hopen dat veel mensen komen kijken om te genieten van hun toneelstuk. De voorstelling is te zien op zaterdagavond 11 februari (aanvang 20.00 uur) en op zondagmiddag 12 februari (aanvang 15.00 uur).

Moord in commissie van Pat Cook

Politiek kan moordend zijn. Het is verkiezingsavond en alle vrienden en supporters Mark van Kinsbergen (van de kandidaat voor het burgermeesterschap) hebben voor hem een surpriseparty georganiseerd. Maar er is één ‘surprise’ die niemand vermoedt. Een medewerker wordt vermoord. Wie is de dader? Waarom is diegene vermoord? Blijft het bij deze ene moord? Iedereen is verdacht en niemand is te vertrouwen in deze dwaze, politieke satire.

Regie: Carla Bosma

Spelers: Agnes Ploeger, Chantal Rijnsewijn, Debbie Knaup, Harold Sprik, Lydia van der Wal, Maaike Arents, Mariken van Diedenhoven, Natalie Blokzijl, Peter van der Wielen, Sinet Musch en Stefanie van der Veen.

Ingezonden