Twee inwoners van Emmen zwaargewond bij ongeval op de Rondweg

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 19 januari, 06.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG EN MEEST DROOG | LICHT WINTERSE DAGEN

Het wordt een vrij zonnige en overwegend droge dag en daarbij hebben we een max.temperatuur van ongeveer 5 graden, bij een matige (soms) vrij krachtige westelijke wind. Neerslag is er bijna niet, of het moet al een licht sneeuwbuitje zijn op de Eems, die iets landinwaarts komt. Regio Westerwolde blijft grotendeels bespaard.

Vannacht is het rustiger en zakt het kwik tot -2 graden bij opklaringen en droog weer. Er wordt wel gestrooid, maar lokaal op beschutte plaatsen (waar niet gestrooid wordt) is wat gladheid mogelijk. Morgen een afwisseling van zon en wolken, met een kleine kans op een winters buitje. Opnieuw zullen de meeste buien Westerwolde en Oost-Groningen links laten liggen. Overdag wordt het +2 graden en in de nacht naar zaterdag kan het weer licht vriezen.

Het weekend ziet er niet onaardig uit en het blijft in ieder geval droog, met vrij zonnig weer. In de loop van de zondag lijkt de bewolking te gaan toenemen, met in de avond misschien wat lichte sneeuw. Het zijn licht winterse dagen met overdag temperaturen rond 3 graden en minimumtemperaturen tussen het vriespunt tot -2 graden.